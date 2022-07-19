Sri Lanka, yeni devlet başkanını seçmeye hazırlanıyor

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da, yarın yapılacak oylamayla yeni devlet başkanının seçilmesi bekleniyor.

Sri Lanka'da aylardır süren protestoların hedefindeki eski Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa ederek ülkeyi terk etmesinin ardından, yarın Parlamentoda yapılacak gizli oylamayla yeni devlet başkanının seçilmesi planlanıyor.

Geçici Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin yanı sıra muhalefetin önde gelen isimlerinden eski Bakan ve Hükümet Sözcüsü Dullas Alahapperuma ve Parlamentodaki Marksist kanadın lideri Anura Kumara Dissanayake de yarınki seçimlerde resmi olarak adaylıklarını açıkladı.

Parlamentoda ana muhalefet partisi Samagi Jana Balawegaya'nın lideri Sajith Premadasa ise adaylıktan çekildiğini ve Alahapperuma'ya destek vereceğini bildirdi.

Premadasa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemin ve sevdiğim insanların iyiliği için devlet başkanlığı adaylığımı geri çekiyorum." ifadesini kullandı.

Parlamentoda çoğunluğu elinde tutan ve koalisyon ortağı olan eski Devlet Başkanı Rajapaksa'nın partisinin büyük ölçüde Ranil Wickremesinghe'yi desteklemesi bekleniyor.

Wickremesinghe'nin geçici devlet başkanı olarak atanması kararı mahkemeye taşındı

Rajapaksa ailesine yakınlığı ile bilinen ve protestoların devam ettiği sırada eski Devlet Başkanı Rajapaksa'nın hükümet kurma teklifini kabul ettiği için muhalifler tarafından eleştirilen Wickremesinghe'nin yarınki oylamada seçilme şansının yüksek olduğu belirtiliyor.

Protestocular, Rajapaksa iktidarının "uzantısı" bir yönetim kurulmasından endişe ettikleri için Wickremesinghe'nin devlet başkanlığına aday olmasını istemiyor.

Geçici devlet başkanlığı görevine atandıktan sonra göstericilerin "Ranil evine git" sloganlarıyla hedef aldığı Ranil Wickremesinghe'nin, söz konusu göreve atanmasına ilişkin kararının yasal olup olmadığı da tartışılıyor.

Sri Lanka'da Yüksek Mahkemenin Wickremesinghe'nin atanmasının hukuka uygun olup olmadığı yönünde karar vermesi bekleniyor.

Kararın yasal olmadığına hükmedilmesi halinde Wickremesinghe'nin devlet başkanlığına aday olmasının engellenebileceği belirtiliyor.

Wickremesinghe'ya göre, Rajapaksa iktidarı "gerçeklerin üstünü örttü"

CNN'e verdiği röportajda Geçici Devlet Başkanı Wickremesinghe, Rajapaksa hükümetinin ülkenin içinde bulunduğu finansal krizi "örtbas ederek" Sri Lanka'nın iflasın eşiğinde olduğunu ve Uluslararası Para Fonuna (IMF) yardım başvurusunda bulunması gerektiğini gizlediğini söyledi.

Öte yandan protestocuların tepkilerine rağmen devlet başkanlığı için yarışma arzusunda olduğunu belirten Wickremesinghe, eleştirilerin aksine Rajapaksa iktidarının devamı olmadıklarını ileri sürdü.

Protestocuların evine düzenlediği baskında tarihi değeri olan 4 binden fazla kitabının ve 125 yıllık piyanosunun yandığını söyleyen Wickremesinghe, "Sri Lanka halkının neler yaşadığını anlayabildiğini" vurguladı.

Wickremesinghe ayrıca, göstericilerin seçimlerin yapılmasını engellemeye yönelik herhangi bir girişimine izin vermeyeceklerinin altını çizdi.