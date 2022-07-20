Sri Lanka, yeni devlet başkanını seçiyor

Sri Lanka Parlamentosu'nda ülkenin yeni devlet başkanını belirleyecek oylama başladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, ekonomik ve siyasi krizdeki ülkede, 225 parlamento üyesi yeni devlet başkanını belirlemek için oy kullanıyor.

Gizli oylamayla yapılan seçimde, hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden ayrılan ve 14 Temmuz'da elektronik postayla istifa eden 8. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın yerine gelecek isim belirlenecek.

Bu arada, güvenlik güçleri parlamento çevresinde geniş çaplı önlem aldı.

Galip çıkan isim 2024'e kadar görev yapacak

Seçimde, Geçici Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin yanı sıra muhalefetin önde gelen isimlerinden eski Bakan ve Hükümet Sözcüsü Dullas Alahapperuma ve parlamentodaki Marksist kanadın lideri Anura Kumara Dissanayake yarışıyor.

Ana muhalefet partisi Samagi Jana Balawegaya'nın lideri Sajith Premadasa dün adaylıktan çekilerek Alahapperuma'ya destek vereceğini duyurmuştu.

Parlamentoda çoğunluğu elinde tutan ve koalisyon ortağı olan eski Devlet Başkanı Rajapaksa'nın partisinin büyük ölçüde Ranil Wickremesinghe'yi desteklemesi bekleniyor.

Oylamadan galibiyetle çıkan isim, normal şartlarda görev süresi 2024'de dolması gereken Rajapaksa'dan geriye kalan 2 yıl boyunca görev yapacak.

Eski Başbakan Wickremesinghe, 1999 ve 2005 devlet başkanlığı seçimlerinde de aday olmuş ancak seçilememişti.

Yeni devlet başkanının, başbakan atama yetkisi olduğu için Wickremesinghe, seçimden galip çıkamazsa büyük ihtimal başbakanlık koltuğunu da kaybedecek.

Adaylardan 63 yaşındaki Alahapperuma, daha önceki hükümetlerde bakan olarak görev yapmıştı.

Parlamentodaki Marksist kanadın lideri 53 yaşındaki Dissanayake, 2019'daki devlet başkanlığı seçiminde yarışmıştı.