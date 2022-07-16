Sri Lanka yakıt alımı için Rusya ile görüşüyor

Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, hükümetin yakıt alımı için Rusya ile görüştüğünü söyledi.

ANI News'in haberine göre, Wijesekera, "Farklı ülkelere (yakıt için) talepte bulunduk. Bize yardımda bulunan herhangi bir ülkeyi takdir ediyoruz. Şu anda, Hindistan hükümeti bize kredi limiti sağlayan tek ülke." dedi.

Rusya ile görüşme halinde olduklarını belirten Wijesekera, "Rusya'da ilk görüşmeler yapıldı. İhtiyaçlarımızı bildirdik ve üzerinde çalışıyoruz. Sri Lanka'ya nasıl bir tesis yerleştirileceğini öğrenmeyi bekliyoruz." diye konuştu.

Wijesekera, yakıt dağıtımında "Ulusal Yakıt Geçişi" adında bir karne uygulaması başlatıldığını bildirdi.

Yeni uygulamayla, araç kimlik numarası ve diğer bilgiler doğrulandıktan sonra her Ulusal Kimlik Kartı numarası (NIC) için bir QR kodu verilecek. Aracı kayıtlı olan kişiler, plakalarının son hanesine göre sıra alacak. Bu sistem, yakıt kotasının haftalık olarak tahsis edilmesini garanti edecek.

Kolombo'da turistler ve yabancıların yakıt almasına öncelik verilecek.

Öte yandan, ekonomik krizin kötüleştiği Sri Lanka'da Kolombo'daki marketlerde yiyeceklerin tükendiği bildirildi.

Başkentte market raflarının çoğunun boş olduğu, gıda ve ulaşım maliyetleri hızla arttığından, başta yumurta ve ekmek olmak üzere çok sayıda günlük temel ihtiyacın yetersiz olduğu kaydedildi.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini açıklamıştı. Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

Sri Lanka Hava Kuvvetlerinden 13 Temmuz'da yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait bir uçağın, Devlet Başkanı Rajapaksa, eşi ve iki koruması için Maldivler'e gitmek üzere kalktığı belirtilmişti.

Rajapaksa'nın Maldivler'den Singapur'a geçeceği ileri sürülmüştü.

Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Wickremesinghe, Başkan Vekili olarak atanmıştı.

Rajapaksa'nın 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu gönderdiği bildirilmişti.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.