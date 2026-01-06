Haberler

Sri Lanka: Venezuela'daki Son Gelişmelerden Dolayı Derin Endişe Duyuyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sri Lanka Dışişleri, Yurtdışı İstihdam ve Turizm Bakanlığı, Venezuela'daki son gelişmelerle ilgili derin endişelerini dile getirerek, uluslararası hukukun önemine vurgu yaptı ve taraflara barışçıl çözüme öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

KOLOMBO, 6 Ocak (Xinhua) -- Sri Lanka Dışişleri, Yurtdışı İstihdam ve Turizm Bakanlığı, Venezuela'daki son gelişmelerden dolayı "derin endişe" duyduklarını ve durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın güç kullanımının yasaklanması, müdahaleden kaçınma, uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması ve devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğü gibi ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulandı.

Sri Lanka'nın Venezuela halkının güvenlik ve refahına ve bölgesel istikrara büyük önem verdiği ifade edilerek, tüm taraflara gerilimin azaltılması ve diyalog yoluyla barışçıl çözüme öncelik verilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı