Sri Lanka: Venezuela'daki Son Gelişmelerden Dolayı Derin Endişe Duyuyoruz

KOLOMBO, 6 Ocak (Xinhua) -- Sri Lanka Dışişleri, Yurtdışı İstihdam ve Turizm Bakanlığı, Venezuela'daki son gelişmelerden dolayı "derin endişe" duyduklarını ve durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Bakanlıktan pazartesi günü yapılan açıklamada uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın güç kullanımının yasaklanması, müdahaleden kaçınma, uluslararası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması ve devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğü gibi ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulandı.

Sri Lanka'nın Venezuela halkının güvenlik ve refahına ve bölgesel istikrara büyük önem verdiği ifade edilerek, tüm taraflara gerilimin azaltılması ve diyalog yoluyla barışçıl çözüme öncelik verilmesi çağrısında bulunuldu.