Sri Lanka ve Türk Kültürleri 'Renklerin Rapsodisi' Defilesinde Buluştu

Sri Lanka ve Türk Kültürleri 'Renklerin Rapsodisi' Defilesinde Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde düzenlenen 'Renklerin Rapsodisi' defilesi, Sri Lanka'nın geleneksel tekstil ürünlerini modern tasarımlarla buluşturarak kültürel bir iş birliği örneği sergiledi.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde düzenlenen "Renklerin Rapsodisi" defilesi, Sri Lanka ve Türk kültürlerinin motiflerini buluşturdu.

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ve Marka Şehir Ankara Derneğinin desteğiyle Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda gerçekleştirilen defilede, Sri Lanka'nın geleneksel tekstil ürünleri modern tasarımlarla sunuldu.

Program, Sri Lanka'da törenlerinin geleneksel açılışı olan yağ lambasının yakılmasıyla başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, etkinliğin yalnızca bir moda gösterisi değil, aynı zamanda bir kültür ve diplomasi örneği olduğunu söyledi.

Sri Lanka'nın zengin tekstil mirasını anlatan Büyükelçi Dissanayake, ülkesinde M.Ö. 6'ncı yüzyıla kadar uzanan pamuklu kumaş dokumacılığına dair tarihi kayıtlar bulunduğunu ifade etti.

Dissanayake, "Ekonomik liberalleşme sürecinde 1978'de geleneksel dokuma sektörü büyük zarar gördü. Yaklaşık 500 bin kadın işini kaybetti ancak sonrasında geleneksel tekstil mirasını korumaya yönelik önemli adımlar atıldı." diye konuştu.

Defile sırasında her tasarımı tek tek tanıtan Dissanayake, defileye katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı Zuhal Erol da defilenin ortaya çıkış sürecine ilişkin, "Bizim bu maceramız, Hasanthi Hanım'ın Sri Lanka kostümlerini Türk motifleriyle birleştirerek bir defile yapma arzusuyla başladı. Birlikte çalışma sürecinde çok mutlu olduk. Sizlerin de tanıklık etmesinden gurur ve onur duyuyorum." dedi.

Etkinliğe yabancı misyon temsilcileri, diplomat eşleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da 'Filistin' tişörtü giyen Türk milletvekili Meclis'ten çıkarıldı

Almanya'da 'Filistin' hazımsızlığı! Türk milletvekili dışarı atıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan 'kene' uyarısı: Sadece hayvandan değil insandan da bulaşıyor

Her yıl ölümlere neden oluyor! O hastalık insanlardan da bulaşıyor
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda

Futbolseverlere müjde! Dev yarı final şifresiz kanalda
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu

Bayram göçü başladı! Kesişim noktasında trafik durdu
title