Sri Lanka ve Çin, Güney Asya Ticaret ve Lojistik Merkezi İnşa Etmek İçin Anlaşma İmzaladı

KOLOMBO, 22 Nisan (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkentinde yer alan Kolombo Limanı'nda bir Güney Asya ticaret ve lojistik merkezi inşa etmek üzere Sri Lanka Limanlar İdaresi, yerel bir inşaat mühendisliği şirketi ve China Merchants Liman Holding arasında anlaşma imzalandı.

KOLOMBO, 22 Nisan (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkentinde yer alan Kolombo Limanı'nda bir Güney Asya ticaret ve lojistik merkezi inşa etmek üzere Sri Lanka Limanlar İdaresi, yerel bir inşaat mühendisliği şirketi ve China Merchants Liman Holding arasında anlaşma imzalandı.

Cuma günü düzenlenen imza törenine katılan Sri Lanka Limanlar, Denizcilik ve Havacılık Bakanı Nimal Siripala de Silva, projeyle son teknoloji bir lojistik merkezi kurulacağını ve bunun Kolombo Limanı'nı bölgede daha prestijli ve rekabetçi bir liman olarak tanıtılmasına yardımcı olacağını söyledi.

China Merchants Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Miao Jianmin, şirketin yerel işletmelerle işbirliğini daha da güçlendireceğini ve Sri Lanka'nın ekonomik kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacağını belirtti.

Toplam yatırım hacmi 392 milyon dolar olan proje, üstün bir lojistik ve depolama tesisi sağlayacak ve daha fazla konteyner hacmi çekerek ülkenin en büyük limanı olan Kolombo Limanı'nın bölgedeki önemli bir merkez olma yolunda konumunu güçlendirecek.