Sri Lanka, Türkiye'ye İnsani Yardım İçin Askeri Birlik Göndermeyi Planlıyor Güncel Haberler KOLOMBO, 11 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka depremin ardından Türkiye'deki insani yardım operasyonlarını desteklemek için askeri birlik göndermeyi planladığını açıkladı. KOLOMBO, 11 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka depremin ardından Türkiye'deki insani yardım operasyonlarını desteklemek için askeri birlik göndermeyi planladığını açıkladı. Sri Lanka Başkanlık Ofisi'nden Cuma günü yapılan açıklamada, askeri birliğin Birleşmiş Milletler insani yardım operasyonlarında uzmanlaşmış doktor ve mühendislerden oluşacağı belirtildi. Ofis bu kararın, Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin talimatıyla Başbakan Dinesh Gunawardena'nın başkanlığında Perşembe gecesi düzenlenen, Türkiye'ye insani yardım sağlanmasına ilişkin görüşmede alındığını bildirdi. Lübnan üzerinden Suriye'ye insani yardım sağlama olasılığının da görüşmede ele alındığı bilgisi verildi. Kaynak: Xinhua / Güncel Birleşmiş Milletler Sri Lanka Türkiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sri Lanka, Türkiye'ye İnsani Yardım İçin Askeri Birlik Göndermeyi Planlıyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.