Sri Lanka, Türkiye'ye İnsani Yardım İçin Askeri Birlik Göndermeyi Planlıyor
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KOLOMBO, 11 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka depremin ardından Türkiye'deki insani yardım operasyonlarını desteklemek için askeri birlik göndermeyi planladığını açıkladı.
KOLOMBO, 11 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka depremin ardından Türkiye'deki insani yardım operasyonlarını desteklemek için askeri birlik göndermeyi planladığını açıkladı.
Sri Lanka Başkanlık Ofisi'nden Cuma günü yapılan açıklamada, askeri birliğin Birleşmiş Milletler insani yardım operasyonlarında uzmanlaşmış doktor ve mühendislerden oluşacağı belirtildi.
Ofis bu kararın, Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin talimatıyla Başbakan Dinesh Gunawardena'nın başkanlığında Perşembe gecesi düzenlenen, Türkiye'ye insani yardım sağlanmasına ilişkin görüşmede alındığını bildirdi.
Lübnan üzerinden Suriye'ye insani yardım sağlama olasılığının da görüşmede ele alındığı bilgisi verildi.