Sri Lanka, Tahran Büyükelçiliği'ni Tahliye Etti

KOLOMBO, 18 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka, Tahran Büyükelçiliği'nin devam eden çatışmalar nedeniyle tahliye etti.

Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath salı günü parlamentoda yaptığı konuşmada İran'ın başka bir bölgesine taşınacak büyükelçiliğin faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

An itibarıyla İsrail'de yaklaşık 20.000, İran'daysa 35 Sri Lankalının bulunduğunu kaydeden bakan, çatışmalar nedeniyle İsrail'de 4 Sri Lanka vatandaşının yaralandığını açıkladı.

İsrail'e işçi gönderimini askıya aldıklarını kaydeden bakan, tatil için Sri Lanka'da bulunan işçilere durum düzelene kadar ülkeye dönmemeleri tavsiyesinde bulunulduğunu sözlerine ekledi.