Sri Lanka Polisi Ormanda Yürüyüş Yaparken Kaybolan 33 Genci Kurtardı Güncel Haberler KOLOMBO, 20 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka polisi, ormanda yürüyüşe çıkan ancak şiddetli yağmur ve sis nedeniyle 155 kilometrekarelik Knuckles Sıradağları'nda kaybolan 33 genci kurtardı. KOLOMBO, 20 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka polisi, ormanda yürüyüşe çıkan ancak şiddetli yağmur ve sis nedeniyle 155 kilometrekarelik Knuckles Sıradağları'nda kaybolan 33 genci kurtardı. Sri Lanka polisinden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre 33 gencin kaybolduğu bilgisi alındıktan hemen sonra polis, orman koruma görevlileri ve ordu subaylarından oluşan bir ekip Pazar akşamı kurtarma operasyonu başlattı. Yürüyüşçülerin tamamı bir yürüyüş takımının üyeleriydi. Sri Lanka'nın merkezinde yer alan Knuckles Sıradağları, yükseklikleri 1.900 ila 900 metre arasında değişen 34 zirveye sahip ve yürüyüşçüler için popüler bir cazibe merkezi konumunda. Bölgede her yıl yürüyüşçü grupları olumsuz hava koşulları nedeniyle kayboluyor. Kaynak: Xinhua / Güncel Sri Lanka Güncel Haberler

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