Sri Lanka'nın İstanbul Fahri Konsolosu Aydın Özü Atandı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, İstanbul'da düzenlenen törenle Aydın Özü'ye "İstanbul Fahri Konsolosu Atama Belgesi"ni sundu.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kadıköy'deki yat kulübünde düzenlenen törende, uluslararası petrol ve doğal gaz uzmanı Aydın Özü'ye, İstanbul Fahri Konsolosu atama belgesi takdim edildi.

Törene, Sri Lanka'ya atanan ilk Türkiye Büyükelçisi olan İskender Okyay, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, diplomatlar, fahri konsoloslar, iş dünyasından temsilciler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Geleneksel Sri Lanka yağ lambasının yakılmasıyla başlayan törende katılımcılara bu geleneğin amacı ve önemine ilişkin bilgi verildi.

Büyükelçi Dissanayake'nin sunumuyla devam eden etkinlikte, Fahri Konsolos Özü'nün görev ve sorumlulukları ile konsolosluk yetki alanı tanıtıldı.

Sri Lanka'nın tarihi, bağımsızlık sonrası gelişmeleri ve Osmanlı Devleti döneminden bu yana iki ülke arasındaki güçlü dostluk bağları anlatıldı.

Dissanayake, Sri Lanka'nın, Türk turistler de dahil olmak üzere artan popülaritesine ve Sri Lanka'nın Colombo Limanı'nın 2024'ün ilk çeyreğinde Alphaliner tarafından dünyanın en hızlı büyüyen limanı olarak gösterildiğine dikkati çekti.

İki ülke ilişkilerinde tarihi süreç

Görev belgesini kabul eden Özü de Türkiye ve Sri Lanka arasında uzun geçmişe dayanan ilişkilere işaret ederek şunları söyledi:

"Her iki ülke de Sri Lanka'nın bağımsızlığını kazandığı 1948'de resmi diplomatik ilişkiler kurmuş olmasına rağmen büyükelçilikler çok daha sonra kurulmuştur. İlki 2012'de Ankara'da, ardından 2013'te Kolombo'da. İki büyükelçiliğin kurulmasından bu yana siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler hızla ilerlemiştir. Sri Lanka'nın İstanbul Fahri Konsolosu olarak hizmet etmekten derin bir onur ve mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki diğer Sri Lanka Fahri Konsolosları ile birlikte Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği ile çalışarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğim ve Türkiye'ye çeşitli amaçlarla gelen veya burada yaşayan Sri Lanka vatandaşlarının çıkarlarını koruyacağım."

Törende konuklara geleneksel Sri Lanka lezzetleri ve Saf Seylan çayı ikram edildi.