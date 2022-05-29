Sri Lanka'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Hummalı Çalışma - Haberler

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Sri Lanka'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Hummalı Çalışma

Xinhua - Güncel
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Sri Lanka'nın Çamurlu Çeltik Tarlalarında Hummalı Çalışma

KOLOMBO, 29 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'da çeltik fidesi dikim zamanı başladı.

KOLOMBO, 29 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'da çeltik fidesi dikim zamanı başladı. Çiftçiler, mandalarıyla birlikte çamurlu tarlalarda yoğun biçimde çalışıyor.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kenar mahallesi Kaduwela'da çeltik ekimi mevsiminde çiftçiler ve mandalar çeltik tarlasında çalışıyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kenar mahallesi Kaduwela'da çeltik ekimi mevsiminde çiftçiler ve mandalar çeltik tarlasında çalışıyor, 28 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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