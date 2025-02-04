Sri Lanka'nın Bağımsızlığının 77. Yılı Ankara'da Kutlandı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin bağımsızlığının 77'nci yılını başkent Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutladı.

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, birçok yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Büyükelçi Dissanayake, ülkesinin 1948'de bağımsızlığını kazandığından bu yana demokratik değerleri koruduğunu ve ekonomik ilerlemeyi teşvik ettiğini belirterek, yatırım, ekonomi, turizm ve çevre alanlarında ülkesinin attığı adımlara ilişkin bilgi verdi.

Dissanayake, Sri Lanka ile Türkiye arasındaki tarihi bağların deniz ticareti ve kültürel etkileşimlerle şekillenerek yüzyıllar öncesine dayandığına işaret ederek, ülkesinin Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

2023'te 343,2 milyon ABD dolarına ulaşan ikili ticaret hacminin ilerleyen yıllarda daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Dissanayake, iki ülkenin karşılıklı turist sayısında artış yaşandığını belirtti.

Dissanayake, Sri Lanka ve Türkiye'nin iklim değişikliği, gıda güvenliği ve bölgesel istikrar gibi küresel konularda birlikte çalıştığını dile getirerek, ortak değerlere ve karşılıklı yardımlaşmaya dayalı bu kalıcı ortaklığın derinleşen ekonomik ve kültürel bağların önünü açarak güçlenmeye devam ettiğini kaydetti.

Türkiye-Sri Lanka ilişkileri dostane ve iyi niyete dayalı

Bakan Yardımcısı Ökten de Sri Lanka'nın bağımsızlığının 77. yıl dönümünü kutlayarak, Sri Lanka'nın Türkiye gibi jeostratejik konuma sahip olduğunu ve tarihi, kültürel, doğal güzellikleriyle "Hint Okyanusu'nun incisi" nitelendirilmesini hak ettiğini ifade etti.

Ökten, Türkiye-Sri Lanka ilişkilerinin her zaman dostane ve karşılıklı iyi niyete dayalı olduğuna dikkati çekerek, ilişkilerin kökeninin Osmanlı Devleti dönemine kadar uzandığını, ikili ve çok taraflı düzeyde işbirliği ve dayanışma temelinde sağlam adımlarla ilerlediğini söyledi.

3 bin yıllık zengin tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle Sri Lanka'nın turizm alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ökten, Türk seyahatseverler için Sri Lanka'nın keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu dile getirdi.

Ökten, Sri Lankalı öğrencilerin 1992'den bu yana Türkiye burslarından yararlandığına işaret ederek, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin tüm alanlarda işbirliğine yeni bir boyut kazandırmak amacıyla başlatılan "Yeniden Asya" girişimine önemli katkıda bulunacağını belirtti.

Sri Lanka ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda ortak iradeye sahip olunduğuna yürekten inandığını aktaran Ökten, 2024'te ertelenen Karma Ekonomik Komisyon toplantısının iki taraf için de uygun olacak en erken tarihte yapılmasının bilhassa önem arz ettiğini kaydetti.