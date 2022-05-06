Sri Lanka Mazot Sıkıntısıyla Karşı Karşıya
Xinhua - Güncel
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KOLOMBO, 6 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir akaryakıt istasyonunda sıraya girmiş sürücüler görülüyor, 5 Mayıs 2022. Sri Lanka Elektrik ve Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera Perşembe günü, döviz krizinin kötüleşmesiyle ülkede mazot sıkıntısının baş gösterdiğini söyledi.
KOLOMBO, 6 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir akaryakıt istasyonunda sıraya girmiş sürücüler görülüyor, 5 Mayıs 2022. Sri Lanka Elektrik ve Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera Perşembe günü, döviz krizinin kötüleşmesiyle ülkede mazot sıkıntısının baş gösterdiğini söyledi. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)
Xinhua / Güncel