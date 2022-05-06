Sri Lanka Mazot Sıkıntısıyla Karşı Karşıya - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sri Lanka Mazot Sıkıntısıyla Karşı Karşıya

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Sri Lanka Mazot Sıkıntısıyla Karşı Karşıya

KOLOMBO, 6 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir akaryakıt istasyonunda sıraya girmiş sürücüler görülüyor, 5 Mayıs 2022. Sri Lanka Elektrik ve Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera Perşembe günü, döviz krizinin kötüleşmesiyle ülkede mazot sıkıntısının baş gösterdiğini söyledi.

KOLOMBO, 6 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir akaryakıt istasyonunda sıraya girmiş sürücüler görülüyor, 5 Mayıs 2022. Sri Lanka Elektrik ve Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera Perşembe günü, döviz krizinin kötüleşmesiyle ülkede mazot sıkıntısının baş gösterdiğini söyledi. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Akaryakıt, Sri Lanka, Enerji, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title