Sri Lanka, insan hakları ihlallerinin uluslararası kuruluşlarca soruşturulmasına karşı

Sri Lanka hükümeti, ülkenin 1983-2009 yıllarında içine sürüklendiği sivil savaşta yapılan insan hakları ihlallerinin uluslararası kuruluşlarca soruşturulmasını kabul etmeyeceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mohamed Ali Sabry, insan hakları ihlallerine ilişkin hak arayışlarının neticeye ulaşmasını istediklerini ancak bu konuda başvurulacak herhangi bir çözümün Sri Lanka anayasasına uygun olması gerektiğini vurguladı.

Sabry, "Dışarıdan herhangi bir mekanizma, harici delil toplama mekanizması, dışarıdan Sri Lanka vatandaşlarının suçlanması, hibrit yargıçların gelmesi ve davaları görmesi, bunların hepsi anayasaya aykırı. Dolayısıyla bunu kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin Cenevre'de 12 Eylül-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek oturumunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin Sri Lanka'da insan hakları ihlallerine ve hesap verebilirlik adına kat edilen ilerlemelere ilişkin güncel bir değerlendirme sunması bekleniyor.

Konsey Mart 2021'de, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinden, Sri Lanka'da 2009'da sona eren sivil savaşta yapılan insan hakları ihlallerine ve savaş mağdurlarının hak arayışlarına ilişkin bilgi ve veri toplamasını istemişti.

Sri Lanka'daki iç savaş

Sri Lanka'da Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Sri Lanka ordusu, Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede 26 yıl süren ve yaklaşık 100 bin kişinin öldüğü tahmin edilen iç savaşta, iki taraf da savaş suçu işlemekle itham edilmişti.

Sri Lanka, senelerdir uluslararası toplumun savaş suçu iddiaları hakkında bağımsız soruşturma çağrılarını dikkate almamakla eleştiriliyor.