Sri Lanka, IMF ile 2,9 milyar dolarlık kredi anlaşmasına vardı

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka'nın, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına vardığı bildirildi.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle karşı karşıya kalan Sri Lanka'nın, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2,9 milyar dolarlık kredi ön anlaşmasına vardığı bildirildi.

Sri Lanka'daki IMF ekibinden yapılan açıklamada, 4 yıl içinde 2,9 milyar dolar kredi sağlamak üzere Sri Lanka ile "personel düzeyinde bir anlaşmaya" varıldığı belirtildi.

Açıklamada, ön anlaşmanın onaylanmasının IMF yönetimi ve yönetim kurulunun onayına tabi olduğu ve Sri Lanka makamlarının önceden kararlaştırılan önlemleri takip etmesine bağlı olduğu kaydedildi.

Borçların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve finansman açıklarının kapatılması için Sri Lanka'nın alacaklılarından borç indirimi ve çok taraflı ortaklardan ek finansman ihtiyacı duyacağına dikkat çekilen açıklamada, "(Kredi destekli ekonomik programı) Ekonomiyi istikrara kavuşturmayı, Sri Lanka halkının geçim kaynaklarını korumayı, ekonomik iyileşme için zemin hazırlamayı ve sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ülkede enflasyonun yüzde 60'ı aştığı vurgulanırken Sri Lanka ekonomisinin yüzde 8,7 daralmasının da beklendiğine işaret edildi.

Sri Lanka'nın toplam dış borcu 51 milyar doları aşarken bu yıl vadesi dolan yaklaşık 7 milyar dolarlık borcunu ise geçici olarak temerrüde düşürmüştü.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali durum ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizdeki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.