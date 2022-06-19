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Sri Lanka Ham Petrol İçin Rus Şirketleri ile Temasta

Xinhua - Güncel
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Sri Lanka Ham Petrol İçin Rus Şirketleri ile Temasta

KOLOMBO, 19 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın Kolombo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin enerji sorununa çözüm bulmak amacıyla birçok Rus ham petrol tedarikçisi ile temasa geçtiklerini belirtti.

KOLOMBO, 19 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın Kolombo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin enerji sorununa çözüm bulmak amacıyla birçok Rus ham petrol tedarikçisi ile temasa geçtiklerini belirtti. Wijesekera, ülkenin tek petrol rafinerisini işler halde tutmak için Rus ham petrolünü krediyle almaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan, Sri Lanka'nın petrol faturasının Haziran 2022 itibarıyla ayda 550 milyon ABD dolarına çıktığını vurguladı. Sri Lanka'nın, petrol şirketlerine krediyle ithal edilen petrol için 730 milyon ABD doları borcu olduğunu belirten bakan, bu şirketlerin ancak peşin ödemeler veya mevduatlar sonrasında akaryakıt tedarik edebileceklerini vurguladı. Güney Asya ülkesi Sri Lanka, döviz krizinin kötüleşmesi nedeniyle Şubat ayından bu yana yakıt kıtlığı yaşıyor.

Xinhua / Güncel

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