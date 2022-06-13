Sri Lanka Haftalık Akaryakıt Kotası Sistemine Geçiyor

KOLOMBO, 13 Haziran (Xinhua) -- Sri Lanka Elektrik ve Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera'nın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, akaryakıt alımında sıkıntılar yaşayan ülkede araçlar için haftalık akaryakıt kotası sistemine geçilecek. Wijesekera, tüm sürücülerin en yakın akaryakıt istasyonuna kayıt yaptıracağını ve kotanın Temmuz ayının ilk haftasından itibaren uygulanmaya başlanacağını söyledi. Bakan, "Mali durumu istikrara kavuşturana, elektrik arzını 24 saate çıkarana ve kesintisiz akaryakıt tedariki sağlayana kadar sürücüleri akaryakıt istasyonlarına kaydetmekten ve haftalık akaryakıt kotalarını güvence altına almaktan başka seçeneğimiz yok" dedi.

Wijesekera, döviz sıkıntısı nedeniyle, devlete ait akaryakıt dağıtım şirketi Ceylon Petrol Şirketi'nin sadece bir hafta yetecek kadar akaryakıt ithal edebildiğini söyledi. Ancak bakan, bazı sürücülerin ve diğer kişilerin makine ve jeneratörleri için bir aylık ve hatta daha uzun süre için akaryakıt aldığını söyledi. Sri Lanka Şubat ayından beri akaryakıt sıkıntısı ile karşı karşıya ve akaryakıt kuyrukları artık halkın günlük yaşamının bir parçası haline geldi.

Xinhua / Güncel