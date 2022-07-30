Sri Lanka Devlet Başkanı Wickremesinghe, tüm partileri ulusal hükümeti kurmaya çağırdı

Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, tüm partileri ulusal hükümeti kurmaya davet etti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Wickremesinghe parlamento üyelerine yazdığı mektupta, ülkesinin ekonomik krizden kurtulmasına yardımcı olmak için tüm partilere ulusal hükümetin kurulması için çağrı yaptı.

Wickremesinghe mektubunda, "Hükümet şu anda, ekonomik krizin ülkede yarattığı siyasi ve toplumsal huzursuzluğu aşamalı olarak normale döndürmek için büyük çaba harcıyor." ifadesini kullandı.

Sistematik ekonomik bir program oluşturulması için plan yapıldığını ve ekonomik istikrarın sağlanması için önlemler alındığını kaydeden Wickremesinghe, programın sadece tüm siyasi partilerin, uzman grupların ve sivil toplumun katılımıyla uygulanabileceğini belirtti.

Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Bunun ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.