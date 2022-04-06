Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa istifa etmeyecek

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa etmeyeceği, ülkenin siyasi ve ekonomik kriziyle yüzleşeceği bildirildi.

The Peninsula'nın haberine göre, Sri Lanka Kara Yolları Bakanı Johnston Fernand, parlamentoda yaptığı konuşmada, Rajapaksa için "İstifa etmeyecek. Bununla yüzleşeceğiz. Bununla yüzleşecek gücümüz var. Korkmuyoruz." dedi.

Ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından protestocuların milletvekillerinin ofislerine ve evlerine baskın düzenlediğini ve bazı binaları tahrip ettiğini aktaran Fernand, "Bize saldırmaya gelen olursa yüzleşmeye hazırız." diye konuştu.

Sri Lanka'da, 1 Nisan'da ilan edilen OHAL'in kaldırıldığı bildirilmişti.

OHAL'in kaldırılması kararının, dün gece yarısından itibaren geçerli olduğu belirtilmişti.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Rajapaksa, 1 Nisan'da OHAL ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), ekonomik krizin hükümet karşıtı protestolara yol açtığı ülkede, hükümetin, OHAL yetkilerini protestoları bastırmak için kullanmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

Gelecek 12 ayda yaklaşık 7,3 milyar dolarlık iç ve dış kredi geri ödemesi bulunan ülkede, şubat ayı itibarıyla 2,31 milyar dolarlık rezervin kaldığı kaydediliyor.???????