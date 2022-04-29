Sri Lanka Devlet Başkanı, başbakanlık koltuğundaki kardeşini görevden almaya razı oldu

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nı başbakanlık görevinden almaya razı olduğu iddia edildi.

Eski Devlet Başkanı ve milletvekili Maithripala Sirisena, Rajapaksa ile yaptığı görüşmenin ardından konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Sirisena, Rajapaksa'nın geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı başbakanlık görevinden almaya razı olduğunu kaydetti.

Milletvekili Sirisena, Rajapaksa'nın yeni başbakanı ve Parlamentodaki tüm partilerden oluşacak kabineyi belirlemek için ulusal konsey atanmasını da kabul ettiğini belirtti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi SriLanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.