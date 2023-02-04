Sri Lanka Devlet Başkanı 588 Tutukluyu Affetti
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KOLOMBO, 4 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka, Cumartesi günü ülkenin 75. Bağımsızlık Günü dolayısıyla 588 tutukluyu devlet başkanı affıyla serbest bıraktı.
KOLOMBO, 4 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka, Cumartesi günü ülkenin 75. Bağımsızlık Günü dolayısıyla 588 tutukluyu devlet başkanı affıyla serbest bıraktı.
Cuma günü bir açıklama yapan Cezaevleri Departmanı Komisyon Üyesi ve Sözcüsü Chandana Ekanayake, bu kişilerin 557'sinin mahkemeler tarafından uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan dolayı rehabilitasyona tabi tutulduğunu söyledi.
Ekanayake, başka suçlardan hapse atılan, ancak tutukluluk süresince iyi davranış sergilediği düşünülen 31 tutuklunun da serbest bırakılacağını belirtti.
Ekanayake, affın cinayet, ciddi uyuşturucu suçları, tecavüz ve silahlı soygundan hükümlü olanlara uygulanmayacağını söyledi.