Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sri Lanka Devlet Başkanı 588 Tutukluyu Affetti

Güncel Haberler

Sri Lanka Devlet Başkanı 588 Tutukluyu Affetti

KOLOMBO, 4 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka, Cumartesi günü ülkenin 75. Bağımsızlık Günü dolayısıyla 588 tutukluyu devlet başkanı affıyla serbest bıraktı.

KOLOMBO, 4 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka, Cumartesi günü ülkenin 75. Bağımsızlık Günü dolayısıyla 588 tutukluyu devlet başkanı affıyla serbest bıraktı.

Cuma günü bir açıklama yapan Cezaevleri Departmanı Komisyon Üyesi ve Sözcüsü Chandana Ekanayake, bu kişilerin 557'sinin mahkemeler tarafından uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan dolayı rehabilitasyona tabi tutulduğunu söyledi.

Ekanayake, başka suçlardan hapse atılan, ancak tutukluluk süresince iyi davranış sergilediği düşünülen 31 tutuklunun da serbest bırakılacağını belirtti.

Ekanayake, affın cinayet, ciddi uyuşturucu suçları, tecavüz ve silahlı soygundan hükümlü olanlara uygulanmayacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sri Lanka Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title