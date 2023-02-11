Sri Lanka, Depremin Vurduğu Türkiye'ye Seylan Çayı Bağışladı Güncel Haberler KOLOMBO, 11 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin depremin vurduğu Türkiye'ye bir parti Seylan çayı bağışladığını söyledi. KOLOMBO, 11 Şubat (Xinhua) -- Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin depremin vurduğu Türkiye'ye bir parti Seylan çayı bağışladığını söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sevkiyatı yapılacak çay Cuma günü bakanlığın acil müdahale genel müdürü tarafından Kolombo'daki Türk büyükelçisine teslim edildi. Bakanlık, bağışın Başbakanlık Ofisi, Dışişleri Bakanlığı ve Sri Lanka Çay Kurulu tarafından koordine edildiğini söyledi. Başbakanlık Ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Sri Lanka'nın Türkiye'deki insani yardım operasyonlarını desteklemek için askeri birlik göndermeyi de planladığını söyledi. Kaynak: Xinhua / Güncel Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka Türkiye Güncel Haberler

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