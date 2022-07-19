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Sri Lanka'da yeni devlet başkanı seçimi öncesi gösteriler

AA - Thusitha Krishnadasa - Güncel
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Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da, yarın yapılacak yeni devlet başkanı seçimi öncesi başkent Kolombo sokaklarında bir araya gelen göstericiler, Geçici Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin istifasını istedi.

Ekonomik ve siyasi krizin sürdüğü Sri Lanka'da, yarın yapılacak yeni devlet başkanı seçimi öncesi başkent Kolombo sokaklarında bir araya gelen göstericiler, Geçici Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe'nin istifasını istedi.

AA / Thusitha Krishnadasa - Güncel

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