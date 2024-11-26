Sri Lanka'da Yağışlar nedeniyle 50.000'den Fazla Kişi Etkilendi
Sri Lanka'nın Gampaha bölgesinde aşırı yağışlar yolları su altında bıraktı ve 10 idari bölgede 50.000'den fazla kişi bu afetlerden etkilendi.
GAMPAHA, 26 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'nın batısındaki Gampaha bölgesinde insanlar ve araçlar sular altında kalan yollarda güçlükle ilerleyebildi.
Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, 22 Kasım'dan bu yana ülkenin 10 idari bölgesinde 50.000'den fazla kişi yağış kaynaklı afetlerden olumsuz etkilendi.