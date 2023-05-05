Sri Lanka'da Vesak Günü Vesilesiyle 988 Mahkum İçin Af Kararı Verildi

KOLOMBO, 5 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka, Budistler için en önemli dini gün olan Vesak Günü münasebetiyle Cuma günü devlet başkanlığı affı kapsamında 988 mahkumu serbest bırakacak.

KOLOMBO, 5 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka, Budistler için en önemli dini gün olan Vesak Günü münasebetiyle Cuma günü devlet başkanlığı affı kapsamında 988 mahkumu serbest bırakacak.

Hapishaneler Dairesi Komiseri ve sözcüsü Chandana Ekanayake basına yaptığı açıklamada, affın Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe tarafından, ülke anayasasının 34. maddesi uyarınca kendisine verilen yetkilerle gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekanayake, bu affın çeşitli hüküm ve koşullara dayanarak çıkarıldığını belirtti.

Sri Lanka, genellikle Bağımsızlık Günü'nde ve önemli dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

Ekanayake bu afların cinayet, ciddi uyuşturucu suçları, tecavüz ve silahlı soygundan hüküm giyenler için geçerli olmadığını söyledi.