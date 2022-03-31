Sri Lanka'da uzun süreli elektrik kesintileri mayısa kadar sürebilir

Sri Lanka'da, petrol sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintilerinin mayısa kadar sürebileceği bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Sri Lanka Enerji Bakanı Pavithra Wanniarachchi yaptığı açıklamada, dün 10 saat süreceği belirtilen elektrik kesintisinin 13 saate çıktığını aktardı.

Ülke genelinde yaşanan uzun süreli elektrik kesintilerinin mayıs ayına kadar sürebileceğini belirten Wanniarachchi, 2 Nisan'da Hindistan'dan akaryakıt sevkiyatı yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Bazı hastaneler rutin ameliyatları askıya aldı

Yerel basındaki haberlerde, ülkede akaryakıt sıkıntısının yol açtığı mali kriz nedeniyle en az iki hastanede rutin ameliyatların askıya alındığı bildirildi.

Hastanelerde, var olan tıbbi imkanların acil durumlar için kullanılacağı kaydedildi.

Bunun yanı sıra Sri Lanka Ulusal Hastanesinin rutin sağlık tetkiklerini durdurduğu bilgisi paylaşıldı.

Kötüleşen ekonomik koşullar ve yakıt sıkıntısı protesto edilmişti

7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 28 Ocak'ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Protestocular, Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına ve mutfak tüpü, yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için "acil durum" ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.