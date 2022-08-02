Sri Lanka'da Ulusal Yakıt Kartı Uygulamasına Başlandı

KOLOMBO, 2 Ağustos (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki bir benzin istasyonuna ulusal yakıt kartı veya QR kodunun bir afişi asıldı, 1 Ağustos 2022. Sri Lanka Elektrik ve Enerji Bakanlığı'nın planına göre, yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olan Sri Lanka'da benzin istasyonları 1 Ağustos'tan itibaren yalnızca ulusal yakıt kartını veya QR kod sistemini kabul edecek. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)