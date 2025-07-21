Sri Lanka'da Uçurtma Uçurmak Yasaklandı

KOLOMBO, 21 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka Havalimanı ve Havacılık Hizmetleri Özel Limited Şirketi, uçak ve yolcular için güvenlik endişeleri nedeniyle uluslararası havalimanları yakınlarında uçurtma uçurulmasını yasakladı.

Sri Lanka devletine ait Sunday Observer'ın pazar günü bildirdiğine göre, yetkililer Sri Lanka'daki herhangi bir uluslararası havalimanının 5 kilometrelik çevresinde yaklaşık 90 metrenin üzerinde herhangi bir cismin uçurulmasını yasakladı. Bu kuralın ihlal edilmesi cezalandırılabilir bir suç olarak kabul ediliyor.

Yasak, ülke genelindeki beş uluslararası havalimanının tamamını kapsıyor. Yetkililer, uçurtma ve havadaki diğer cisimlerin uçuş operasyonları ve yolcu güvenliği açısından oluşturduğu risklere dikkat çekti.

Uçurtma uçurmak, Sri Lanka'da popüler bir hobi olarak biliniyor.