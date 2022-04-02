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Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ülke genelinde uygulanacak

AA - Şeyma Uzundere - Güncel
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Sri Lanka'da sokağa çıkma yasağı ülke genelinde uygulanacak

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya karşı protestolar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Sri Lanka'da eyalet bazında uygulanan sokağa çıkma yasağı ulusal düzeyde genişletildi.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya karşı protestolar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Sri Lanka'da eyalet bazında uygulanan sokağa çıkma yasağı ulusal düzeyde genişletildi.

Hükümetin enformasyondan sorumlu yetkilisi Mohan Samaranayake, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanacak yasağın bugün yerel saatle 18.00'de başlayarak 4 Nisan Pazartesi saat 06.00'ya kadar süreceğini bildirdi.

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa 1 Nisan'da OHAL ilan etmişti.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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