Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar Sel ve Heyelanlara Yol Açtı: 31 Kayıp

Güncelleme:
Sri Lanka'da yoğun yağışların neden olduğu heyelan ve sel felaketlerinde 31 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi kayıp. Afetler nedeniyle çok sayıda ev ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde 31 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi (DMC), ülkede geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kayıplarının olduğunu açıkladı.

Açıklamada, afetlerde 31 kişinin öldüğü, 14 kişinin heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu belirtilerek sağanak nedeniyle çok sayıda ev, tarım arazisi ve yolun sular altında kaldığı kaydedildi.

Yetkililer, dağlık bölgelerde kayalar, çamur ve ağaçların raylara düşmesi sonucu bazı tren seferlerinin durdurulduğunu, bazı hatların ise sel nedeniyle su altında kaldığını ifade etti.

DMC, 25 Kasım'da ülke genelinde afetlerden 15 binden fazla kişinin etkilediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
