Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar 334 Can Aldı
Sri Lanka'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan şiddetli yağış, sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 334'e yükseldi. 1.118.929 kişi olumsuz etkilendi. Eğitime 8 Aralık'a kadar ara verildi.
KOLOMBO, 1 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka'da olumsuz hava koşulları kaynaklı şiddetli yağış, sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 334'e yükseldi.
Sri Lanka Afet Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada pazar günü saat 18.00 itibarıyla en az 370 kişiye ulaşılamadığı, 309.607 haneden 1.118.929 kişininse olumsuz etkilendiği belirtildi.
Afetlerin sürdüğü ülkede Sri Lanka Eğitim Bakanlığı, yetki alanındaki tüm üniversite, yüksek öğretim kurumu ve mesleki eğitim merkezlerinin akademik faaliyetlerini 8 Aralık'a kadar askıya aldığını duyurdu.
Kararın, devam eden olumsuz hava koşullarından kaynaklanan geniş çaplı ulaşım kesintileri, altyapı hasarları ve güvenlik riskleri nedeniyle alındığı kaydedildi.