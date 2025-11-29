Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar 123 Can Aldı

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 123'e çıktı.

Ülkede geçen haftadan bu yana devam eden yağışların 27 Kasım'da şiddetlenmesiyle can ve mal kayıpları oldu.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, felaketlerde ölenlerin sayısı 123'e çıkarken, 130 kişiden hala haber alınamıyor.

Yaklaşık 44 bin kişi geçici sığınaklara yerleşirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede devlet daireleri ve okullar kapanırken, seller ve heyelanlar nedeniyle birçok yol ve demir yolu da ulaşıma kapatıldı.