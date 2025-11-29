Haberler

Sri Lanka'da Sel ve Heyelan Felaketinde Ölü Sayısı 153'e Yükseldi

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde ölenlerin sayısı 153'e ulaştı. 191 kişi kayıp ve 44 bin kişi sığınaklara yerleştirildi. Devlet Başkanı olağanüstü hal ilan etti ve arama kurtarma çalışmaları için 20 bin asker görevlendirildi.

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 153'e çıktı.

Ülkede geçen haftadan bu yana devam eden yağışların 27 Kasım'da şiddetlenmesiyle can ve mal kayıpları oldu.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, felaketlerde ölenlerin sayısı 153'e çıkarken, 191 kişiden hala haber alınamıyor.

Yaklaşık 44 bin kişi geçici sığınaklara yerleşirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede devlet daireleri ve okullar kapanırken, seller ve heyelanlar nedeniyle birçok yol ve demir yolu da ulaşıma kapatıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Dissanayake ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 binden fazla askeri personelin sahaya sevk edilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
