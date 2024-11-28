Sri Lanka'da Sel Felaketi: 4 Ölü, 9 Yaralı ve 6 Kayıp

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Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, meydana gelen sellerde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını ve 6 kişiden hala haber alınamadığını bildirdi. 230.743 kişi etkilendi, 600'den fazla ev yıkıldı.

KOLOMBO, 28 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi, ülkede meydana gelen sellerde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını ve 6 kişiden hala haber alınamadığını bildirdi.

Afet Yönetim Merkezi Genel Müdürü Udaya Herath, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, sellerin 230.743 kişiyi olumsuz etkilediğini ve 600'den fazla evin yıkıldığını açıkladı.

Herath, toplam 165 yardım kampının kurulduğunu söyledi.

Devlet Başkanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, yetkililere, afetten etkilenen bölgelere yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında yalnızca teknolojik bilgilere güvenmek yerine, olay yerinde veri toplamaya öncelik verilmesi talimatı verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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