Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkum kaçtı - Haberler

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Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkum kaçtı

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkum kaçtı

Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkumun kaçtığı bildirildi.

Sri Lanka'da rehabilitasyon merkezinden 500'den fazla mahkumun kaçtığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, başkent Kolombo'nun 250 kilometre kuzeydoğusunda yer alan, uyuşturucuya bağlı suçlardan hüküm giyenlerin tedavi altına alındığı Kandakadu Rehabilitasyon Merkezinden mahkumların firar ettiğini belirtti.

Yetkililer, yaklaşık 1000 kişinin tedavi gördüğü merkezden kaçan 500'den fazla mahkumu yakalamak için çalışma başlatıldığını aktardı.

Ülkede, yaklaşık 300 bin kişinin uyuşturucu ile mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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