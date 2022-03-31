Sri Lanka'da piskoposlardan "siyasi birlik" çağrısı

Sri Lanka'da Katolik Kilisesine mensup piskoposlar, yaşanan mali krize karşı "siyasi birlik" çağrısında bulundu.

Katolik Piskoposlar Konferansından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin hızla, geri dönüşü olmayan yaralar açacak başarısız bir sona yaklaştığı belirtildi.

Piskoposların siyasi birlik çağrısında bulunduğu açıklamada, Katolik kurumlardan ve bireylerden mali krizden en çok etkilenen kişilere yardım etmeleri istendi.

Açıklamada, bu zamana kadar birbirini takip eden tüm hükümetlerin, farklı derecede de olsa mevcut durumdan sorumlu olduğu bildirildi.

Mevcut hükümet ve muhalefetin uzlaştırıcı yaklaşım benimsemesi ve karşılıklı suçlama oyunundan vazgeçmesi gerektiği belirtildi.

Sri Lanka'da baş gösteren petrol sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintileri hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kötüleşen ekonomik koşullar ve yakıt sıkıntısı protesto edilmişti

7,3 milyar dolar borcu olan Sri Lanka'nın 1,6 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu ve iflas edebileceği uyarıları yapılmıştı.

Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da binlerce kişi, 28 Ocak'ta kötüleşen ekonomik koşulları ve yakıt sıkıntısını protesto etmişti.

Protestocular, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa yönetiminin yanlış uygulamalarının döviz rezervlerinin erimesine, temel gıda fiyatlarının artmasına ve mutfak tüpü, yakıt gibi temel maddelerde sıkıntı yaşanmasına neden olduğunu savunmuştu.

Hükümet, artan fiyatları kontrol altına almak için "acil durum" ilan etmesine rağmen fiyat artışlarına ve stokçuluğa engel olmayı başaramadı.