Sri Lanka'da Otobüs Kazasında 20 Kişi Hayatını Kaybetti

KOTMALE, 12 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Merkez eyaletindeki Kotmale köyünde pazar sabahı bir otobüsün uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi, kazada çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralıların hastanede yakın tıbbi gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Sri Lanka Ulaştırma Kurulu kazayı araştırmak üzere olay yerine bir ekip gönderdi.

Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.