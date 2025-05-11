Sri Lanka'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 20 Yaralı

KOLOMBO, 11 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Merkez eyaletine bağlı Kotmale'de pazar günü sabah saatlerinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 20 kişi de yaralandı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten polis, kazanın nedeninin araştırıldığını söyledi.

Trafik kazalarının sık sık yaşandığı Sri Lanka'da resmi verilere göre bu kazalara genellikle otobüsler de karışıyor.