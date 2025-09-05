Haberler

Sri Lanka'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 16 Yaralı

Sri Lanka'nın Wellawaya kentinde bir yolcu otobüsü uçuruma düşerek 15 kişinin ölümüne ve 16 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, otobüs şoförünün yüksek hızda kontrolü kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

Sri Lanka'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün gece bir yolcu otobüsünün başkent Kolombo'nun 280 kilometre doğusundaki Wellawaya kentinin dağlık bölgesinde uçuruma düştüğü belirtildi.

Otobüs şoförünün yüksek hızda giderken kontrolü kaybetmesinin ardından aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yerel televizyonlarda askerlerin ağır hasar alan otobüsün enkazını kaldırmaya çalıştığı anlar ekranlara yansıdı.

Sri Lanka'nın özellikle dağlık bölgelerinde sürücü hataları ile bakımsız ve dar yollar nedeniyle ölümcül otobüs kazaları yaygın olarak yaşanıyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
