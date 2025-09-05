Sri Lanka'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 16 Yaralı

KOLOMBO, 5 Eylül (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Uva eyaletindeki Ella-Wellawaya karayolunda meydana gelen otobüs kazasında en az 15 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Polis yetkilileri yaralanan 16 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtirken, bir hastane sözcüsü ise yaralıların bazılarının durumunun kritik olduğunu söyledi.

Polis yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre kaza, perşembe gecesi geziden dönen belediye çalışanlarını taşıyan otobüsün yoldan çıkarak birkaç yüz metre derinliğindeki bir vadiye yuvarlanması sonucu meydana geldi.

Kaza mahallindeki zorlu arazi koşulları nedeniyle polis, ordu, hava kuvvetleri, itfaiye departmanı ve yerel sakinlerin katılımıyla yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarının, cuma günü yerel saatle sabah 04.00'a kadar sürdüğü belirtildi.