Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi

Sınırın sıfır noktasındaki savaşla ilgili Türkiye'den dikkat çeken açıklama

 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var

Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme! "Karşınızda enayi mi var"

 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı

Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtları Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi

Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları 335 Binden Fazla Kişiyi Etkiledi

Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları 335 Binden Fazla Kişiyi Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sri Lanka'da 22 Kasım'dan bu yana süren olumsuz hava koşulları, 335 binden fazla kişinin hayatını olumsuz yönde etkiledi. 12 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı ve 95 ev tamamen hasar gördü.

KOLOMBO, 29 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da 22 Kasım'dan bu yana etkili olan olumsuz hava koşulları, 335 binden fazla kişiyi etkiledi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin (DMC) perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ülke genelindeki 25 idari bölgenin 23'ünde yaşayan 99.876 aileden toplam 335.155 kişi sel ve fırtına kaynaklı afet olaylarından zarar gördü.

Son durum güncellemesiyle, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'ne göre, yaşanan afetlerde 12 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı. İki kişi ise halen kayıp.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi 95 evin tamamen, 1.708 evin ise kısmen hasar gördüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi perşembe günü, Bengal Körfezi'nin güneybatısındaki derin bir çöküntünün Sri Lanka'nın doğu kıyısına yaklaşmasının ve daha da yoğunlaşarak siklonik bir fırtınaya dönüşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Ev hapsi kaldırılan ünlü şovmen soluğu orada aldı
img

O sözlerine açıklık getirdi
img

Mide bulandıran iddiayı duyunca kemerle meydan dayağı çektiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstifa eden memurlar memuriyete geri dönebilecek mi? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 30 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Hangi kelimenin eş anlamlısı "belde"dir? Belde ne demektir? Fyodor Dostoyevski'nin yazdığı "Suç ve Ceza" adlı romanda başkarakter Raskolnikov, roman boyunca kaç cinayet işlemiştir? Raskolnikov kaç cinayet işlemiştir? 30 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Çerşenbe ahşamı ne demektir? Azerbaycan dilindeki adı "Çerşenbe ahşamı" olan günün Türkiye Türkçesindeki adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.