Sri Lanka'da Olumsuz Hava Koşulları 335 Binden Fazla Kişiyi Etkiledi

KOLOMBO, 29 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da 22 Kasım'dan bu yana etkili olan olumsuz hava koşulları, 335 binden fazla kişiyi etkiledi.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin (DMC) perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, ülke genelindeki 25 idari bölgenin 23'ünde yaşayan 99.876 aileden toplam 335.155 kişi sel ve fırtına kaynaklı afet olaylarından zarar gördü.

Son durum güncellemesiyle, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'ne göre, yaşanan afetlerde 12 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı. İki kişi ise halen kayıp.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi 95 evin tamamen, 1.708 evin ise kısmen hasar gördüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi perşembe günü, Bengal Körfezi'nin güneybatısındaki derin bir çöküntünün Sri Lanka'nın doğu kıyısına yaklaşmasının ve daha da yoğunlaşarak siklonik bir fırtınaya dönüşmesinin muhtemel olduğunu söyledi.