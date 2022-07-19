Sri Lanka'da Olağanüstü Halde Bir Yakıt Kuyruğu - Haberler

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Sri Lanka'da Olağanüstü Halde Bir Yakıt Kuyruğu

Xinhua - Güncel
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Sri Lanka'da Olağanüstü Halde Bir Yakıt Kuyruğu

KOLOMBO, 19 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir benzin istasyonunda yakıt almak için bekleyen insanlar, 18 Temmuz 2022. Sri Lanka'da geçici cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere ülke çapında olağanüstü hal ilan etti.

KOLOMBO, 19 Temmuz (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir benzin istasyonunda yakıt almak için bekleyen insanlar, 18 Temmuz 2022. Sri Lanka'da geçici cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere ülke çapında olağanüstü hal ilan etti. (Fotoğraf: Wang Shen/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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