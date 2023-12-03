Sri Lanka'da mahsur kalan üniversite öğrencileri kurtarıldı

Sri Lanka'nın Hanthana Sıradağları'nda yürüyüşe çıkan 180 üniversite öğrencisi, sis ve yağmur nedeniyle kaybolmuştu. Sri Lanka ordusu ve polisi tarafından kurtarılan öğrenciler, sağ salim bulundu.

KOLOMBO, 3 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka ordusu ve polisi Hanthana Sıradağları'nda yürüyüşe çıktıktan sonra mahsur kalan yaklaşık 180 üniversite öğrencisini kurtardı.

Kandy merkez polis karakolu sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada, öğrencilerin Batı Eyaleti'ne bağlı Ragama'daki Kelaniya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden olduklarını söyledi.

Sözcü, Cumartesi sabahı yürüyüşe çıkan öğrencilerin dönüş yolunda sis ve yağmur nedeniyle kaybolduğunu kaydetti.

Sri Lanka'nın iç kesimlerinde dağlık bölgede yer alan Hanthana, üniversite öğrencileri için popüler bir yürüyüş noktası. Polis sözcüsüne göre, bölgedeki ani hava değişiklikleri nedeniyle her yıl bazı öğrenciler kayboluyor.