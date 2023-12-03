Sri Lanka'da mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Sri Lanka'nın Kandy kenti yakınlarındaki Hanthana Sıradağları'nda dağ yürüyüşü yaparken mahsur kalan 180 öğrenci kurtarıldı.

Xinhua ajansının haberine göre, Kandy kenti polisi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Polis, ülkenin batısındaki Ragama kentindeki Kelaniya Üniversitesi öğrencilerinin dün, Hanthana Sıradağları'nda dağ yürüyüşü yaptığını belirtti.

Öğrencilerin bölgedeki sis ve yağmur nedeniyle dönüş yolunu kaybettiğini ifade eden polis, çalışmalar sonucu mahsur kalan 180 öğrencinin polis ve askerlerce kurtarıldığını aktardı.