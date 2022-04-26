Sri Lanka'da kabine Devlet Başkanı'nın yetkilerini azaltma önerisini onayladı

Sri Lanka'da kabine, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın geniş yürütme yetkilerini kaldırmaya yönelik öneriyi kabul etti.

BNN Bloomberg'in haberine göre, Hükümet Sözcüsü Rohan Welivita, Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın anayasa değişikliği önerisinin onaylandığını bildirdi.

Değişikliklerin ne olduğu ise belirtilmedi.

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, 19 Nisan'da, anayasanın parlamentoya daha fazla yetki verecek şekilde değiştirileceğini söylemişti.

Ekonomik krizin pençesindeki Sri Lanka, 12 Nisan'da temerrüde düştüğünü açıklamıştı.

Muhalefet partileri ve Sri Lanka halkı, ekonomik krizin sorumlusu olarak gördükleri Devlet Başkanı Rajapaksa'nın istifa etmesini ve Rajapaksa ailesinin ülke yönetiminden çekilmesini istiyor.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.