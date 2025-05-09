Sri Lanka'da Helikopter Kazası: 6 Asker Hayatını Kaybetti
Sri Lanka'nın Polonnaruwa kenti yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 12 askeri personelden 6'sının yaşamını yitirdiği bildirildi. Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.
POLONNARUWA, 9 Mayıs (Xinhua) -- Sri Lanka'nın Polonnaruwa kenti yakınlarında yaşanan helikopter kazasının ardından yaralıları hastaneye taşıyan bir ambulans, 9 Mayıs 2025.
Sri Lanka Hava Kuvvetleri Sözcüsü, Sri Lanka Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin cuma sabahı ülkenin Kuzey Merkez eyaletindeki Maduru Oya Deresi'ne düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 12 askeri personelden 6'sının hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fotoğraf: Gayan Sameera/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel