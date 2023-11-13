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Sri Lanka'da Diwali Festivali Kutlandı

KOLOMBO, 13 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bulunan bir Hindu tapınağında, ışık festivali olarak da bilinen Diwali Festivali'ni kutlayan bir Hindu, 12 Kasım 2023. (Fotoğraf: Ajith Perera/Xinhua)