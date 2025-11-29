Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası: 123 Ölü, 130 Kayıp

KOLOMBO, 29 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da son günlerde etkili olan Ditwah Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükselirken, 130 kişinin ise haber alınamıyor.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre en fazla can kaybının yaşandığı Kandy bölgesinde 51 kişinin hayatını yitirirken, 67 kişiye ulaşılamıyor. Badulla bölgesinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin kayıp olduğu doğrulandı. Kegalle bölgesinde 9, Matale bölgesinde 8, Nuvara Eliya bölgesinde 6 ve Ampara bölgesinde 5 can kaybı bildirildi. Bu bölgelerin, Sri Lanka'nın Orta, Uva ve Doğu eyaletlerinde yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada Ditwah Kasırgası'nın an itibarıyla 373.428 kişiyi etkilediği ve birçok bölgede on binlerce kişinin yerinden olduğu bildirildi. En son paylaşılan güncel bilgilere göre 43.925 kişi 488 güvenlik merkezine yerleştirildi.

Sulama Bakanlığı, sürekli yağışların nehir seviyelerini yükseltmesiyle birlikte birçok nehirde şiddetli sel riskinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

An itibarıyla Sri Lanka kıyıları ve ülkenin güneybatısında kalan Bengal Körfezi üzerindeki hava sisteminin giderek güçlendiği ve Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine doğru ilerlediği bildirildi.