Haberler

Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası: 123 Ölü, 130 Kayıp

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sri Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi. 130 kişiye ise hala ulaşılamıyor. En fazla can kaybı Kandy bölgesinde gerçekleşti.

KOLOMBO, 29 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da son günlerde etkili olan Ditwah Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükselirken, 130 kişinin ise haber alınamıyor.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre en fazla can kaybının yaşandığı Kandy bölgesinde 51 kişinin hayatını yitirirken, 67 kişiye ulaşılamıyor. Badulla bölgesinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin kayıp olduğu doğrulandı. Kegalle bölgesinde 9, Matale bölgesinde 8, Nuvara Eliya bölgesinde 6 ve Ampara bölgesinde 5 can kaybı bildirildi. Bu bölgelerin, Sri Lanka'nın Orta, Uva ve Doğu eyaletlerinde yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada Ditwah Kasırgası'nın an itibarıyla 373.428 kişiyi etkilediği ve birçok bölgede on binlerce kişinin yerinden olduğu bildirildi. En son paylaşılan güncel bilgilere göre 43.925 kişi 488 güvenlik merkezine yerleştirildi.

Sulama Bakanlığı, sürekli yağışların nehir seviyelerini yükseltmesiyle birlikte birçok nehirde şiddetli sel riskinin arttığı konusunda uyarıda bulundu.

An itibarıyla Sri Lanka kıyıları ve ülkenin güneybatısında kalan Bengal Körfezi üzerindeki hava sisteminin giderek güçlendiği ve Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletine doğru ilerlediği bildirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Icardi'den derbi öncesi Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Icardi harekete geçti! Bu sözler Fenerbahçelileri kızdıracak
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Hepsi Kadıköy'e geliyor! İsmail Yüksek hakkında bomba gelişme

İsmail hakkında bomba gelişme! Derbide...
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin rengi değişti

Metrekareye 22.6 kilogram yağış düştü, denizin bile rengi değişti
Trump, Venezuela hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı

Savaş adım adım geliyor! Trump, o bölgede uçmayı tamamen yasakladı
Arda Güler ile Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor

Aynı takımda buluşuyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.