Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın kardeşi parlamento üyeliğinden istifa etti - Haberler

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Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın kardeşi parlamento üyeliğinden istifa etti

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Sri Lanka'da Devlet Başkanı'nın kardeşi parlamento üyeliğinden istifa etti

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın en küçük kardeşi Basil Rajapaksa parlamento üyeliğinden istifa etti.

Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın en küçük kardeşi Basil Rajapaksa parlamento üyeliğinden istifa etti.

Eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa, düzenlediği basın toplantısında, parlamentodan ayrılmak için istifasını sunduğunu ancak ülkenin yaşadığı ekonomik krizden sorumlu olmadığını söyledi.

Sri Lanka'yı 1950'lerden beri yöneten hükümetlerin krizi önlemek için adım atmayıp "kredi alıp harcadıklarını" bu yüzden de suçlanmayı hak ettiklerini belirten Rajapaksa "Ben göreve başladığımda kriz zaten vardı. Elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.

Ülkede baş gösteren ekonomik sorunlar ve kitlesel gösterilerin ardından aile mensuplarından Maliye Bakanı Basil Rajapaksa ve Tarım Bakanı Chamal Rajapaksa'nın yanı sıra Başbakan'ın oğlu olan Spor Bakanı Namal Rajapaksa da nisanda istifa eden aile üyeleri arasında yer almıştı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakan'ın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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