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Sri Lanka'da Dang Humması Vaka Sayısı 80.000'i Aştı

11 Aralık 2023 11:48 Son Güncelleme: 11:50 Abone Ol

Sri Lanka Ulusal Dang Humması Kontrol Birimi (NDCU), ülkede bu yıl içinde bildirilen dang humması vaka sayısının 80.000'i aştığını açıkladı. Batı Eyaleti, hastalıktan en şiddetli etkilenen bölge oldu.