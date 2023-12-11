Sri Lanka'da Dang Humması Vaka Sayısı 80.000'i Aştı
Sri Lanka Ulusal Dang Humması Kontrol Birimi (NDCU), ülkede bu yıl içinde bildirilen dang humması vaka sayısının 80.000'i aştığını açıkladı. Batı Eyaleti, hastalıktan en şiddetli etkilenen bölge oldu.
KOLOMBO, 11 Aralık (Xinhua) -- Sri Lanka Ulusal Dang Humması Kontrol Birimi (NDCU), ülkede bu yıl içinde bildirilen dang humması vaka sayısının 80.000'i aştığını açıkladı.
NDCU, Pazar günü itibarıyla sadece Aralık ayında 3.704 vaka olmak üzere toplam 80.192 vakanın bildirildiğini duyurdu.
İstatistiklere göre 47 kişi de hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Vakaların yüzde 46.4'ünün bildirildiği Batı Eyaleti, ülkede hastalıktan en şiddetli etkilenen bölge oldu.